Суд Москвы арестовал известного композитора за приставания к ребенку

Суд Москвы арестовал композитора Шмитова на 13 суток за приставания к ребенку
Красноярская краевая филармония

Нагатинский суд Москвы арестовал на 13 суток композитора и доцента московской консерватории Алексея Шмитова за мелкое хулиганство. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Суд установил, что 68-летний музыкант был в общественном месте, где неоднократно трогал тыльной стороной ладони гениталии несовершеннолетнего.

Однако суд признал Шмитова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, и ему назначили наказание в виде ареста на 13 суток.

Как отмечается на сайте Союза композиторов России, Алексей Шмитов является одним из ярких представителей российской органной школы и благодаря своему искусству способствует укреплению престижа страны на мировой музыкальной сцене.

До этого в Москве 38-летний блогер стал фигурантом уголовного дела после встречи с 13-летней девочкой. По данным Telegram-канала 112, от его действий пострадали две школьницы, но, предположительно, он мог домогаться и других.

Ранее пенсионер приставал к ребенку на круизном лайнере и хватал его между ног.

