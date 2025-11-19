В Москве два человека стали жертвами пожара в жилом доме

В Москве при пожаре в квартире на Крылатских холмах погибли два человека

В Москве при пожаре в квартире жилого дома на улице Крылатские Холмы погибли мужчина и женщина. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Причину возгорания установят после проведения пожарно-технической экспертизы, отметили в ведомстве.

Кунцевская межрайонная прокуратура держит процессуальную проверку по данному факту на контроле. На месте происшествия работает первый заместитель прокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.

До этого в Красноярском крае из-за удлинителя произошел пожар в пятиэтажном доме. Пламя охватило мебель и прочую домашнюю утварь на площади в 30 квадратных метров. Предварительно, причиной возгорания стал удлинитель — он был протянут из коридора в зал, а в него на ночь включили обогреватель. В результате в пожаре не выжил хозяин квартиры. К тушению огня привлекали 17 сотрудников экстренных служб и девять единиц техники.

