Священник рассказал о законопроекте, регулирующем захоронение эмбрионов

В России разрабатывается законопроект о захоронении плодов человека, в том числе останки нерожденных младенцев, также в Русской православной церкви (РПЦ) поддерживается запрет экспорта репродуктивных тканей. Об этом заявил председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС), передает «Ъ».

Лукьянов предложил хоронить эмбрионы на общих основаниях.

«Необходимо разделить останки человека любого происхождения от биологических отходов. Это позволит улучшить статистику, отчетность, установить причины прерывания беременности, причины начавшегося самопроизвольного выкидыша или замершей беременности», — сказал он.

Представитель РПЦ отметил, что та же мера остановит утилизацию эмбрионов «путем передачи их на хранение только под государственный контроль».

Эксперты высказали «Ъ» мнение о том, что закон достаточно регулирует вопросы обращения с такими биологическими материалами, поэтому нет необходимости «что-либо изобретать».

Например, акушер-гинеколог, репродуктолог Виктория Шустова выразила мнение, что предлагаемая мера может создать большую финансовую нагрузку на медорганизации. Она считает, что решения о захоронении останков после выкидышей касаются личных переживаний и репродуктивной автономии семьи.

Ранее в России ввели запрет на склонение к абортам почти в 30 регионах.