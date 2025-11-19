Фитнес-эксперт назвал оборудование, которое подойдет для тренировок на улице осенью

Подключение правильного оборудования поможет эффективно проводить тренировки на улице в осенний период. Об этом «Москве 24» рассказал обозреватель, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский.

В условиях сырости для занятий на воркаут-площадках он посоветовал использовать упоры для отжиманий, которые дают возможность заниматься практически на любой поверхности и не испачкать руки. Кроме того, эксперт посоветовал обратить внимание на петли TRX и болгарский мешок. Для занятий на улице также подойдут скакалка и колесо (ролик) для пресса.

«Задача — взяться за рукоятки и либо с коленей, либо с ног катить ролик вперед — в идеале, чтобы опуститься до горизонтали. Упражнение очень сложное, при этом оно прорабатывает большой мышечный массив: мышцы брюшного пресса, грудные мышцы и трицепсы, разгибатели спины, ягодицы и даже ноги», — уточнил Каневский.

До этого Эдуард Каневский говорил, что термобелье является главным атрибутом в одежде для тренировок на улице в осенний период. Он посоветовал выбирать его в зависимости от температуры и вида активности. При минимальной активности подойдет термобелье из комбинированных тканей (синтетика и шерсть), при более активных занятиях (скакалка, бег) — из синтетических тканей.

Ранее стало известно, как тренировки влияют на уровень стресса.