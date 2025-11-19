На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Фитнес-эксперт назвал оборудование, которое подойдет для тренировок на улице осенью

Фитнес-эксперт Каневский: скакалка подойдет для тренировок на улице осенью
true
true
true
close
lzf/Shutterstock/FOTODOM

Подключение правильного оборудования поможет эффективно проводить тренировки на улице в осенний период. Об этом «Москве 24» рассказал обозреватель, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский.

В условиях сырости для занятий на воркаут-площадках он посоветовал использовать упоры для отжиманий, которые дают возможность заниматься практически на любой поверхности и не испачкать руки. Кроме того, эксперт посоветовал обратить внимание на петли TRX и болгарский мешок. Для занятий на улице также подойдут скакалка и колесо (ролик) для пресса.

«Задача — взяться за рукоятки и либо с коленей, либо с ног катить ролик вперед — в идеале, чтобы опуститься до горизонтали. Упражнение очень сложное, при этом оно прорабатывает большой мышечный массив: мышцы брюшного пресса, грудные мышцы и трицепсы, разгибатели спины, ягодицы и даже ноги», — уточнил Каневский.

До этого Эдуард Каневский говорил, что термобелье является главным атрибутом в одежде для тренировок на улице в осенний период. Он посоветовал выбирать его в зависимости от температуры и вида активности. При минимальной активности подойдет термобелье из комбинированных тканей (синтетика и шерсть), при более активных занятиях (скакалка, бег) — из синтетических тканей.

Ранее стало известно, как тренировки влияют на уровень стресса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами