Фитнес-эксперт рассказал, какую одежду выбрать для тренировок на улице осенью

Специалист Каневский: термобелье важно надевать для тренировок на улице осенью
Depositphotos

Термобелье является главным атрибутом в одежде для тренировок на улице в осенний период. Об этом «Москве 24» рассказал обозреватель, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский.

Он посоветовал выбирать его в зависимости от температуры и вида активности. При минимальной активности подойдет термобелье из комбинированных тканей (синтетика и шерсть), при более активных занятиях (скакалка, бег) — из синтетических тканей. Поверх него нужно надеть мембранную одежду, которая не промокает и защищает от ветра. Носки осенью должны быть из синтетических материалов.

«Ну и не стоит забывать про обувь, задача которой быть не просто удобной для занятий, но и защищать стопы от влаги, грязи и холода. В данном случае нужно обратить внимание на кроссовки с мембраной Gore-Tex и подошвой, которая не скользит на влажном покрытии. Это отдельный вид кроссовок, выбор которых сейчас очень большой», — добавил Каневский.

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана до этого выяснили, что поддержание умеренного уровня физической активности — около 17 часов в неделю — может существенно снизить риск развития рака пищеварительной системы.

Ранее стало известно, как тренировки влияют на уровень стресса.

