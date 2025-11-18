Фитнес-эксперт рассказал, какую одежду выбрать для тренировок на улице осенью

Термобелье является главным атрибутом в одежде для тренировок на улице в осенний период. Об этом «Москве 24» рассказал обозреватель, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский.

Он посоветовал выбирать его в зависимости от температуры и вида активности. При минимальной активности подойдет термобелье из комбинированных тканей (синтетика и шерсть), при более активных занятиях (скакалка, бег) — из синтетических тканей. Поверх него нужно надеть мембранную одежду, которая не промокает и защищает от ветра. Носки осенью должны быть из синтетических материалов.

«Ну и не стоит забывать про обувь, задача которой быть не просто удобной для занятий, но и защищать стопы от влаги, грязи и холода. В данном случае нужно обратить внимание на кроссовки с мембраной Gore-Tex и подошвой, которая не скользит на влажном покрытии. Это отдельный вид кроссовок, выбор которых сейчас очень большой», — добавил Каневский.

