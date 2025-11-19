Эколог опроверг прогнозы о рекордных за 250 лет холодах предстоящей зимой

Синоптики предупреждают россиян о рекордно холодной предстоящей зиме – по прогнозам, ожидаются самые сильные за 250 лет морозы. В столичном регионе обещают температуру воздуха до -35 градусов. Однако такие сообщения больше связаны с погоней за сенсационными заголовками и не учитывают официальные данные. Зима действительно будет холодной, но не настолько, заявил 360.ru эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting, член научного совета ППК РЭО Илья Рыбальченко.

По словам специалиста, на сегодняшний день ни один из авторитетных метеоцентров мира, включая Гидрометцентр, ECMWF и NOAA , сообщения о самой холодной за 250 лет зиме не подтверждают. В то же время многие факторы подтверждают, что зима 2025-26 будет холодной, особенно с учетом того, что прошлая была аномально тёплой. Но прогноз о стабильных морозах до -35 градусов в столичном регионе нереалистичен, считает Рыбальченко.

«Для Московского региона такие температуры — редкое явление, возможное лишь локально. Более реалистичный прогноз — минимум -25… -30 градусов, но кратковременно, особенно в январе и феврале», — отметил эколог.

По его словам, устойчивые морозы начнутся не раньше середины декабря, температура воздуха будет около или чуть ниже нормы. Ожидается много осадков – именно по этому критерию зима может установить рекорд, отметил специалист. Однако он отказался назвать предстоящий сезон «экстремальным», отметив, что это, скорее, просто «настоящая зима» с морозами и обильными снегопадами.

Самым холодным месяцем, по словам Рыбальченко, станет январь. Ожидается, что в ночные часы местами морозы достигнут -25…-30 градусов, при этом будут и небольшие оттепели. В феврале температура воздуха будет в пределах нормы или чуть ниже неё, ночью ожидается в среднем от -23 до -28 градусов.

Напомним, накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что не согласен с прогнозами некоторых синоптиков, которые ожидают этой зимой рекордные за 250 лет холода. По его прогнозу, эта зима не будет холодной, а, например, в Москве ожидается повышенное количество оттепелей одновременно с периодическим морозом -20 градусов и ниже.

Ранее синоптик оценил прогноз о предстоящей аномально морозной зиме.