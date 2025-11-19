На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эколог опроверг прогнозы о рекордных за 250 лет холодах предстоящей зимой

Эколог Рыбальченко: сообщения о рекордных холодах предстоящей зимой преувеличены
true
true
true
close
Shutterstock

Синоптики предупреждают россиян о рекордно холодной предстоящей зиме – по прогнозам, ожидаются самые сильные за 250 лет морозы. В столичном регионе обещают температуру воздуха до -35 градусов. Однако такие сообщения больше связаны с погоней за сенсационными заголовками и не учитывают официальные данные. Зима действительно будет холодной, но не настолько, заявил 360.ru эксперт по стратегическому управлению ICS Consulting, член научного совета ППК РЭО Илья Рыбальченко.

По словам специалиста, на сегодняшний день ни один из авторитетных метеоцентров мира, включая Гидрометцентр, ECMWF и NOAA , сообщения о самой холодной за 250 лет зиме не подтверждают. В то же время многие факторы подтверждают, что зима 2025-26 будет холодной, особенно с учетом того, что прошлая была аномально тёплой. Но прогноз о стабильных морозах до -35 градусов в столичном регионе нереалистичен, считает Рыбальченко.

«Для Московского региона такие температуры — редкое явление, возможное лишь локально. Более реалистичный прогноз — минимум -25… -30 градусов, но кратковременно, особенно в январе и феврале», — отметил эколог.

По его словам, устойчивые морозы начнутся не раньше середины декабря, температура воздуха будет около или чуть ниже нормы. Ожидается много осадков – именно по этому критерию зима может установить рекорд, отметил специалист. Однако он отказался назвать предстоящий сезон «экстремальным», отметив, что это, скорее, просто «настоящая зима» с морозами и обильными снегопадами.

Самым холодным месяцем, по словам Рыбальченко, станет январь. Ожидается, что в ночные часы местами морозы достигнут -25…-30 градусов, при этом будут и небольшие оттепели. В феврале температура воздуха будет в пределах нормы или чуть ниже неё, ночью ожидается в среднем от -23 до -28 градусов.

Напомним, накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что не согласен с прогнозами некоторых синоптиков, которые ожидают этой зимой рекордные за 250 лет холода. По его прогнозу, эта зима не будет холодной, а, например, в Москве ожидается повышенное количество оттепелей одновременно с периодическим морозом -20 градусов и ниже.

Ранее синоптик оценил прогноз о предстоящей аномально морозной зиме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами