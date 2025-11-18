На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Синоптик Вильфанд не ожидает аномального мороза этой зимой

Вильфанд: рекордного за 250 лет мороза в России этой зимой не будет
Artem Priakhin/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не согласен с прогнозами некоторых синоптиков, которые ожидают этой зимой рекордные за 250 лет холода. Об этом он заявил RT.

По его прогнозу, эта зима не будет холодной.

«То есть средняя температура около и выше нормы. Уверенность в таком прогнозе около 65—68%», — сказал Вильфанд.

В Москве ожидается повышенное количество оттепелей одновременно с периодическим морозом -20°С и ниже, добавил синоптик.

В начале ноября синоптик и метеоролог Александр Ильин сообщил, что предстоящая зима ожидается аномально холодной. Синоптик отметил, что прогнозы о невероятно холодной зиме звучат в основном от западных синоптиков, которые ориентируются на свои нормативы.

По его словам, в целом ожидается более снежная и морозная зима, однако пока точность прогнозов довольно низка, и даже если они сбудутся, без периодических оттепелей не обойдется.

Ранее россиянам рассказали, какие напитки помогут легче перенести ненастную погоду.

