Синоптик оценил прогноз о предстоящей аномально морозной зиме

По прогнозам, предстоящая зима ожидается аномально холодной, однако жителям европейской части России не нужно бояться раньше времени, считает синоптик и метеоролог Александр Ильин. В беседе с 360.ru он согласился, что в целом ожидается более снежная и морозная зима, однако пока точность прогнозов довольно низка, и даже если они сбудутся, без периодических оттепелей не обойдется.

Ильин подчеркнул, что аномальной называется любая температура, отходящая от климатической нормы, но это происходит постоянно – редко она идет строго по выстроенной линии. При этом о том, что зима будет невероятно холодной, предупреждают в основном западные синоптики, а они ориентируются на свои нормативы, пояснил он.

Что касается России, в частности, европейской территории, то пока точно можно утверждать лишь то, что зима будет холоднее, чем предыдущая, отметил метеоролог.

«О более-менее реальных значениях температуры будет уместно говорить где-то за 10 суток, не раньше. Можно, конечно, предсказывать и за 30 или 60 дней, но вероятность этих прогнозов будет стремиться к 50%», — добавил Ильин.

По его словам, согласно предварительным расчетам, предстоящей зимой точно выпадет больше снега, будут морозы – сначала небольшие, потом сильные и продолжительные. Однако кратковременные оттепели также периодически будут возвращаться, заключил эксперт.

Напомним, до этого синоптики также отмечали, что предстоящая зима в России будет холоднее прошлогодней, но без экстремальных морозов в большинстве регионов. Ожидаются температурные качели с частыми перепадами и аномальными явлениями. Наиболее суровые условия ожидаются в Сибири и на Дальнем Востоке, где столбики термометров могут опуститься ниже -40°C. В Москве и Петербурге зима будет мягче с температурой на 2–3 градуса выше нормы.

Ранее москвичам рассказали, когда в город придет метеозима.