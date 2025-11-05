На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Синоптик оценил прогноз о предстоящей аномально морозной зиме

Синоптик Ильин: зима 2025-2026 будет снежной и морозной, но с оттепелями
close
Pavel Golovkin/AP

По прогнозам, предстоящая зима ожидается аномально холодной, однако жителям европейской части России не нужно бояться раньше времени, считает синоптик и метеоролог Александр Ильин. В беседе с 360.ru он согласился, что в целом ожидается более снежная и морозная зима, однако пока точность прогнозов довольно низка, и даже если они сбудутся, без периодических оттепелей не обойдется.

Ильин подчеркнул, что аномальной называется любая температура, отходящая от климатической нормы, но это происходит постоянно – редко она идет строго по выстроенной линии. При этом о том, что зима будет невероятно холодной, предупреждают в основном западные синоптики, а они ориентируются на свои нормативы, пояснил он.

Что касается России, в частности, европейской территории, то пока точно можно утверждать лишь то, что зима будет холоднее, чем предыдущая, отметил метеоролог.

«О более-менее реальных значениях температуры будет уместно говорить где-то за 10 суток, не раньше. Можно, конечно, предсказывать и за 30 или 60 дней, но вероятность этих прогнозов будет стремиться к 50%», — добавил Ильин.

По его словам, согласно предварительным расчетам, предстоящей зимой точно выпадет больше снега, будут морозы – сначала небольшие, потом сильные и продолжительные. Однако кратковременные оттепели также периодически будут возвращаться, заключил эксперт.

Напомним, до этого синоптики также отмечали, что предстоящая зима в России будет холоднее прошлогодней, но без экстремальных морозов в большинстве регионов. Ожидаются температурные качели с частыми перепадами и аномальными явлениями. Наиболее суровые условия ожидаются в Сибири и на Дальнем Востоке, где столбики термометров могут опуститься ниже -40°C. В Москве и Петербурге зима будет мягче с температурой на 2–3 градуса выше нормы.

Ранее москвичам рассказали, когда в город придет метеозима.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами