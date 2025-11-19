«Апатия и напряжение»: российские компании работают с сильными перегрузками

В России большая часть компаний работают в условиях постоянных перегрузок – об этом сообщили 45% представителей организаций. На усталость, апатию и снижение мотивации пожаловались 69% участников соответствующего исследования, сообщает RT.

Исследователи выяснили, что каждый пятый сотрудник каждый день сталкивается с перенапряжением, каждый четвертый чувствует это не реже одного-двух раз в неделю. Еще 15% опрошенных сообщили, что устают до такой степени всего пару раз в месяц.

При этом 69% респондентов отметили, что из-за перегрузок чувствуют усталость и апатию. Причем в большинстве компаний (83%) показатели нагрузки сотрудников не оцениваются с помощью каких-либо цифровых инструментов. Однако важно обращать внимание на эту проблему, потому что она создает системный риск для всего бизнеса, предупредил директор по маркетингу Mango Office Александр Шлычков.

«Когда люди регулярно перерабатывают, снижается их концентрация, креативность и вовлеченность. Часто руководители просто не видят, насколько загружены их команды», — подчеркнул эксперт.

Он призвал компании чаще проводить цифровой мониторинг, который позволит вовремя выявлять такие проблемы и предотвращать выгоранье сотрудников. Кроме того, важно прикладывать усилия, чтобы удержать ключевых специалистов, подчеркнул Шлычков.

Исследование подготовлено на основе опроса более тысячи представителей компаний со всех федеральных округов страны.

Напомним, в России порядка 33% сотрудников хотя бы раз в неделю сталкиваются с сильным стрессом на рабочем месте, еще 13% переживают это состояние ежедневно. Как подчеркивала консультант по управлению рисками ООО «Вместе.ПРО» Владлена Рахметова, сегодня это один из основных организационных рисков, требующих контроля со стороны компании. Без профилактической работы такие стрессовые ситуации грозят выгоранием, заболеваниями работников и, в конечном итоге, убытками компании, предупредила специалист.

