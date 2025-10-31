Названы главные страхи работающих россиян

Главное опасение работающих россиян — эмоциональное истощение и выгорание: его назвали 42% опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного рекрутинговым сервисом hh.ru (есть у «Газеты.Ru»).

На втором месте — невыплата, задержка или снижение зарплаты (35%), а на третьем — чрезмерная нагрузка за ту же оплату. Среди других распространенных тревог — конфликты с руководством или коллегами (30%) и отсутствие карьерного роста (27%). Реже респонденты упоминали страх не справиться с задачами (18%), потерю интереса к профессии (18%), ухудшение здоровья из-за стресса и переработок (16%), неспособность отключиться от работы (14%) и внезапное увольнение (14%).

Женщины чаще мужчин переживают из-за выгорания, конфликтов с руководством или коллегами, токсичной атмосферы и буллинга, а также боятся не справиться с задачами, потерять здоровье из-за стресса и переработок и неспособности отключиться от работы. Мужчины беспокоятся из-за финансовых рисков, включая невыплаты или снижение зарплаты, а также из-за отсутствия карьерного роста.

Возраст также влияет на уровень тревожности. До 18 лет главный страх связан с риском не справиться с поставленными задачами или провалить проект. Среди молодежи 18–24 лет лидируют финансовые и межличностные страхи: невыплаты или снижение зарплаты и конфликты с руководством или коллегами.

Самой тревожной оказалась группа 25–34 года — именно в этом возрасте сильнее всего проявляются страх выгорания и эмоционального истощения, чрезмерной нагрузки за ту же оплату, отсутствия карьерного роста и потери здоровья. Начиная с 35 лет, уровень тревожности постепенно снижается по всем направлениям: старшие специалисты реже упоминают эмоциональные и профессиональные страхи, чаще полагаясь на опыт, устойчивость и уверенность в своих силах.

Структура переживаний во многом зависит и от сферы деятельности. Чаще всего о выгорании говорят представители медицины и фармацевтики, HR, а также высшего и среднего менеджмента. Финансовые опасения характерны для работников туризма и гостиничного бизнеса, домашнего персонала и строительной сферы. Чрезмерная нагрузка за ту же оплату чаще тревожит специалистов транспорта и логистики, юристов и закупщиков.

К переживаниям из-за возможных конфликтов на работе чаще склонны медики, представители служб безопасности, а также сферы искусства и массмедиа. Отсутствие карьерного роста и развития особенно пугает руководителей, а также специалистов производства и добычи сырья. Кроме того, представители добывающей сферы, закупок и медицины чаще других боятся потери интереса и мотивации к профессии.

В ежедневных рабочих процессах тоже не обходится без тревог. Главная из них — страх допустить ошибку, которая дорого обойдется компании (36%). На втором месте — опасение потратить всю жизнь на работу, а не на себя (33%), на третьем — страх не успеть сделать все и запутаться в задачах (27%). Также распространены страх перед совещаниями и публичными выступлениями (25%) и неуверенность при необходимости брать на себя новую роль без четких инструкций (22%).

Кроме того, россияне опасаются «тихого увольнения» (22%), публично показаться некомпетентными (20%), жесткой оценки эффективности (18%), необходимости быть на связи круглые сутки и дискомфорта перед постоянной демонстрацией «видимой занятости» (по 17%).

В опросе приняли участие более 2 тыс. работающих россиян.

