Работодателей предупредили о последствиях постоянного стресса сотрудников

Специалист Рахметова: рабочий стресс приводит к выгоранию и грозит убытками
Depositphotos

В России порядка 33% сотрудников хотя бы раз в неделю сталкиваются с сильным стрессом на рабочем месте, еще 13% переживают это состояние ежедневно. Сегодня это один из основных организационных рисков, требующих контроля со стороны компании. Без профилактической работы такие стрессовые ситуации грозят выгоранием, заболеваниями работников и, в конечном итоге, убытками компании, рассказала 360.ru консультант по управлению рисками ООО «Вместе.ПРО» Владлена Рахметова.

Специалист выделила несколько основных факторов риска тотального напряжения и стресса на работе. К первому она отнесла несогласованность бизнес-процессов, провоцирующую ощущение хаоса.

«Сотрудники регулярно сталкиваются со средой неопределенности: противоречивыми указаниями, постоянно меняющимися целями и приоритетами, отсутствием четких регламентов. Ситуация усугубляется потоком нововведений — как внутренних, так и внешних», — пояснила специалист.

Еще один фактор риска – это постоянные изменения, в том числе рабочих графиков, форматов занятости. Все это вносит ощущение нестабильности, что создает тревожную офисную среду, пояснила Рахметова.

В результате работы в таких условиях ситуационный стресс перерастает в хронический, вызывая выгорание и провоцируя психосоматические заболевания – от бессонницы до тревожных расстройств и сердечно-сосудистых проблем. В результате сотрудники теряют мотивацию, способность к адаптации, они становятся истощенными, на фоне чего падает эффективность, производительность труда, предупредила эксперт.

«Выйти из этого круга можно только через осознание ключевой роли управления психологическими рисками и сохранения человеческого капитала как стратегических инвестиций в устойчивость бизнеса в эпоху перманентных изменений», — заключила специалист.

В недавнем исследовании большинство россиян (89%) признались, что испытывают стресс после работы. Из них 34% сталкиваются с этим ежедневно, 21% — несколько раз в неделю, а 9% — пару раз в месяц. Еще 32% отметили, что устают в периоды интенсивной рабочей нагрузки, и лишь 4% испытывают стресс очень редко.

Ранее психолог раскрыл способ, который поможет «не выгорать» на работе.

