На Кубани девушка родила и выбросила младенца в уличный туалет

В Краснодарском крае местная жительница избавилась от новорожденного ребенка, как только тот появился на свет, оставив его в уличном туалете. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
По информации канала, роды начались на 38-й неделе беременности у 19-летней жительницы поселка Октябрьский. После того, как ребенок появился на свет, мать самостоятельно перерезала пуповину и оставила новорожденного в уличном туалете. Спасти младенца не удалось.
Спустя 11 дней после случившегося роженицу на скорой помощи доставили в медицинское учреждение. По предварительной информации, у нее открылось кровотечение.
По данным канала, девушка не замужем, проживает вместе с матерью и отчимом.
До этого аналогичный случай произошел в Забайкалье: там 17-летняя местная жительница родила в туалете придорожной столовой и оставила там ребенка.
Ранее россиянку осудили на два года за то, что она выбросила младенца в выгребную яму.