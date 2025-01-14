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На Кубани девушка родила и выбросила младенца в уличный туалет

На Кубани 19-летняя девушка родила и выбросила ребенка в уличный туалет
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Shutterstock

В Краснодарском крае местная жительница избавилась от новорожденного ребенка, как только тот появился на свет, оставив его в уличном туалете. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации канала, роды начались на 38-й неделе беременности у 19-летней жительницы поселка Октябрьский. После того, как ребенок появился на свет, мать самостоятельно перерезала пуповину и оставила новорожденного в уличном туалете. Спасти младенца не удалось.

Спустя 11 дней после случившегося роженицу на скорой помощи доставили в медицинское учреждение. По предварительной информации, у нее открылось кровотечение.

По данным канала, девушка не замужем, проживает вместе с матерью и отчимом.

До этого аналогичный случай произошел в Забайкалье: там 17-летняя местная жительница родила в туалете придорожной столовой и оставила там ребенка.

Ранее россиянку осудили на два года за то, что она выбросила младенца в выгребную яму.

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