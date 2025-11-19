На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Стамбуле оштрафовали кафе за требование оплатить кусочек лимона к чаю

Стамбульское кафе оштрафовали на $900 за требование оплатить лимон к чаю
Ingram Images/Global Look Press

В Стамбуле владелец кофейни был оштрафован почти на 38 тыс. турецких лир (около $900) после того, как потребовал плату за кусочек лимона к чаю. Об этом со ссылкой на министерство торговли Турции сообщает РИА Новости.

На днях клиенты кофейни опубликовали в социальных сетях чек на 2260 лир ($54), в котором фигурировал дополнительный кусочек лимона стоимостью 10 лир ($0,2). При этом в турецких кафе и ресторанах лимон, как правило, не оплачивается. Кроме того, во многих заведениях можно бесплатно получить и несколько чашек чая.

После этого министерство торговли приступило к проверке и провело инспекцию в кофейне, расположенной в районе Кузгунджук. В результате проверки было выявлено 12 нарушений Положения о ценниках. На владельца был наложен штраф. Кроме того, он обязан предоставить квитанции о продаже четырех видов напитков в течение последних трех месяцев.

10 ноября сообщалось, что грузинскому ресторану в Оренбурге может грозить штраф до 200 тысяч рублей из-за изображения хинкали на месте церковных куполов.

Ранее в Мосгордуме призвали запретить использовать енотов и капибар в антикафе.

