В Стамбуле оштрафовали кафе за требование оплатить кусочек лимона к чаю

В Стамбуле владелец кофейни был оштрафован почти на 38 тыс. турецких лир (около $900) после того, как потребовал плату за кусочек лимона к чаю. Об этом со ссылкой на министерство торговли Турции сообщает РИА Новости.

На днях клиенты кофейни опубликовали в социальных сетях чек на 2260 лир ($54), в котором фигурировал дополнительный кусочек лимона стоимостью 10 лир ($0,2). При этом в турецких кафе и ресторанах лимон, как правило, не оплачивается. Кроме того, во многих заведениях можно бесплатно получить и несколько чашек чая.

После этого министерство торговли приступило к проверке и провело инспекцию в кофейне, расположенной в районе Кузгунджук. В результате проверки было выявлено 12 нарушений Положения о ценниках. На владельца был наложен штраф. Кроме того, он обязан предоставить квитанции о продаже четырех видов напитков в течение последних трех месяцев.

