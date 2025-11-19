Оставшийся без российских туристов финский аэропорт перешел на продажу бизнес-ланчей

Пассажирский терминал финского аэропорта Лаппеенранта, который остался без потока туристов из России, теперь функционирует лишь два с половиной часа в будние дни — исключительно ради работы местного ресторана. Об этом ТАСС сообщил сотрудник воздушной гавани.

По его словам, рейсы в Лаппеенранту не планируются как минимум до конца года.

«Ресторан — единственное, что на данный момент работает в терминале, по будним дням с 10:30 до 13:00 здесь предлагаются бизнес-ланчи в формате шведского стола для всех желающих за 12,6 евро с человека», — сказал собеседник агентства.

Лаппеенранта в 2011 году была пятым по загруженности аэропортом Финляндии. Более половины пассажиров приезжали из Санкт-Петербурга. В тот год аэропорт установил рекорд по числу пассажиров — 116 тыс. человек за год. Такие же пассажиропотоки сохранялись до 2014 года, когда Крым вошел в состав России.

В октябре финский телерадиовещатель Yle сообщал, что аэропорту Лаппеенранта грозит закрытие из-за убытков, вызванных отсутствием туристов из России. Одноименный город вкладывал в воздушную гавань около €12 млн ежегодно на протяжении 10 лет. Теперь его деятельность находится под угрозой, поскольку ЕС не одобряет поддержку убыточных аэропортов за счет государственных средств, отметил Yle.

Ранее сообщалось, что разрыв отношений с Россией ударил по ресторанной отрасли Финляндии.