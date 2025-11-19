На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Оставшийся без российских туристов финский аэропорт перешел на продажу бизнес-ланчей

ТАСС: финский аэропорт Лаппеенранта без туристов из РФ продает бизнес-ланчи
true
true
true
close
sun ok/Shutterstock/FOTODOM

Пассажирский терминал финского аэропорта Лаппеенранта, который остался без потока туристов из России, теперь функционирует лишь два с половиной часа в будние дни — исключительно ради работы местного ресторана. Об этом ТАСС сообщил сотрудник воздушной гавани.

По его словам, рейсы в Лаппеенранту не планируются как минимум до конца года.

«Ресторан — единственное, что на данный момент работает в терминале, по будним дням с 10:30 до 13:00 здесь предлагаются бизнес-ланчи в формате шведского стола для всех желающих за 12,6 евро с человека», — сказал собеседник агентства.

Лаппеенранта в 2011 году была пятым по загруженности аэропортом Финляндии. Более половины пассажиров приезжали из Санкт-Петербурга. В тот год аэропорт установил рекорд по числу пассажиров — 116 тыс. человек за год. Такие же пассажиропотоки сохранялись до 2014 года, когда Крым вошел в состав России.

В октябре финский телерадиовещатель Yle сообщал, что аэропорту Лаппеенранта грозит закрытие из-за убытков, вызванных отсутствием туристов из России. Одноименный город вкладывал в воздушную гавань около €12 млн ежегодно на протяжении 10 лет. Теперь его деятельность находится под угрозой, поскольку ЕС не одобряет поддержку убыточных аэропортов за счет государственных средств, отметил Yle.

Ранее сообщалось, что разрыв отношений с Россией ударил по ресторанной отрасли Финляндии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами