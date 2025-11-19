На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России захотели приравнять деструктивный контент к экстремистскому

«Известия»: в России намерены приравнять деструктивный контент к экстремистскому
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В России рассматривается инициатива приравнять деструктивный контент к экстремистскому. Об этом газете «Известия» сообщил заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Мы должны стать первым государством в мире, которое сделает очень серьезный упор на зачистку интернета от грязи, фейков, бесконечного контента, созданного ботами», — заявил собеседник издания.

Парламентарий отметил, что предложение находится на стадии доработки и обсуждается в Госдуме в рамках поправок к закону «Об информации». По словам Свинцова, в настоящее время совместно с экспертным сообществом, включая представителей научного сообщества и блогеров, идет проработка корректной формулировки нового проекта.

Как поясняет газета, к понятию «деструктивный контент» можно отнести любые материалы, которые могут негативно повлиять на психику человека или сформировать у него неприемлемое поведение.

«Известия» отмечают, что приравнивание подобного рода контента к экстремистскому означает, что к нему будут применяться соответствующие меры вроде внесудебной блокировки Роскомнадзором, а также принудительного удаления материалов, прекращения работы ресурсов и аккаунтов. В особо серьезных нарушениях для распространителей такого рода контента предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее в России не увидели смысла в полном отключении от интернета.

