В нацпарке чилийской Патагонии пять человек не выжили из-за непогоды

BioBioChile: пять человек не выжили из-за непогоды в нацпарке Патагонии

В национальном парке Торрес-дель-Пайне в чилийской Патагонии пять человек не выжили в результате непогоды. Об этом сообщило радио BioBioChile.

По информации источника, туристы, совершавшие сложный пеший поход в нацпарке, были застигнуты врасплох погодными условиями: 17 ноября был зафиксирован сильный снегопад, а также порывы ветра до 53,61 метра в секунду.

В настоящее время в зоне поиска сохраняются сложные климатические условия.

Торрес-дель-Пайне привлекает туристов со всего мира своими высокими горами, водопадами, ледниками, ярко-голубыми озерами и тремя гранитными пиками-башнями, которые становятся огненными на рассвете. Именно благодаря им парк и получил свое название.

Другая трагедия произошла 2 ноября на севере Италии. При сходе лавины в области Трентино-Южный Тироль пять альпинистов получили травмы, несовместимые с жизнью. Сообщалось, что под лавину в горном массиве Ортлес попали две группы, все участники первой группы — двое мужчин и женщина — не выжили. Из второй группы травмы, несовместимые с жизнью, получили отец и его 17-летняя дочь.

