На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В нацпарке чилийской Патагонии пять человек не выжили из-за непогоды

BioBioChile: пять человек не выжили из-за непогоды в нацпарке Патагонии
true
true
true
close
Global Look Press

В национальном парке Торрес-дель-Пайне в чилийской Патагонии пять человек не выжили в результате непогоды. Об этом сообщило радио BioBioChile.

По информации источника, туристы, совершавшие сложный пеший поход в нацпарке, были застигнуты врасплох погодными условиями: 17 ноября был зафиксирован сильный снегопад, а также порывы ветра до 53,61 метра в секунду.

В настоящее время в зоне поиска сохраняются сложные климатические условия.

Торрес-дель-Пайне привлекает туристов со всего мира своими высокими горами, водопадами, ледниками, ярко-голубыми озерами и тремя гранитными пиками-башнями, которые становятся огненными на рассвете. Именно благодаря им парк и получил свое название.

Другая трагедия произошла 2 ноября на севере Италии. При сходе лавины в области Трентино-Южный Тироль пять альпинистов получили травмы, несовместимые с жизнью. Сообщалось, что под лавину в горном массиве Ортлес попали две группы, все участники первой группы — двое мужчин и женщина — не выжили. Из второй группы травмы, несовместимые с жизнью, получили отец и его 17-летняя дочь.

Ранее появились фото первой в СССР команды альпинисток, чью судьбу повторила Наговицина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами