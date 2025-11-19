Всех украинских мужчин, имеющих служебных собак, необходимо мобилизовать в Вооруженные силы Украины. С такой инициативой выступил экс-командующий аэромобильными войсками Украины Иван Якубец, пишет издание «Страна».

«Из них нужно делать ячейки по 2-3 человека с собакой, которые будут вести наблюдение на фронте — собака будет выявлять врага лучше, чем пехотинцы», — сказал он.

С февраля 2022 года в стране действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. На фоне нехватки личного состава ТЦК усиливают рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются покинуть страну любыми способами. В августе командир одного из батальонов ВСУ Юрий Береза предложил распространить мобилизацию на мужчин и женщин с 18 лет.

15 ноября первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что украинские военкоматы вынуждены набирать в ряды ВСУ бездомных и граждан, находящихся за чертой бедности. По его словам, такая мера является вынужденной из-за того, что в стране процветает коррупция. При этом, отметил депутат, зачастую средства финансовой помощи, которые на Украину направляет Запад для ведения боевых действий, украинские чиновники выводят в офшоры и другие банки на личные счета.

Ранее военкомы на Украине начали маскироваться под работников скорой.