Россиян предупредили, что умные колонки могут прослушивать

Умные колонки и другие IoT-устройства стали неотъемлемой частью современного быта, однако многие владельцы не осознают связанные с ними риски утечки личных данных. Без соблюдения базовых мер предосторожности эти устройства могут представлять потенциальную угрозу приватности, рассказала «Газете.Ru» д.т.н., заведующий кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова.

«Особенность работы голосовых помощников заключается в постоянном анализе звукового окружения. Даже в режиме ожидания устройства могут анализировать акустический фон помещений, формируя цифровые профили пользователей. Хотя производители утверждают, что запись активируется только специальными командами, существует возможность ложных срабатываний от внешних звуков. Случайная активация может произойти, например, во время просмотра телевизионных передач или во время разговора рядом с устройством», — объяснила она.

Наиболее значимые риски могут быть связаны с возможностью перехвата голосовых команд и получением доступа к другим подключенным устройствам в сети. Злоумышленники потенциально могут использовать уязвимости в протоколах связи для перехвата трафика и получения доступа к системам домашней автоматизации.

«Для минимизации потенциальных рисков рекомендуется обеспечить безопасность домашней беспроводной сети: установить сложный пароль на роутер и активировать шифрование WPA2/WPA3. Регулярная проверка сети на предмет неавторизованных подключений также может помочь предотвратить возможные угрозы», — сказала эксперт.

Важной мерой защиты является своевременное обновление прошивок умных устройств. Производители регулярно выпускают обновления, устраняющие обнаруженные уязвимости. Если вы планируете длительно отсутствовать дома, лучше полностью отключать устройство от питания. Старайтесь не произносить вслух конфиденциальную информацию, такую как номера банковских карт, пароли или паспортные данные, находясь рядом с умной колонкой.

«Через фирменные приложения производителей необходимо настроить параметры конфиденциальности: ограничить сбор диагностических данных, отключить неиспользуемые функции и организовать регулярный мониторинг истории голосовых запросов для выявления подозрительной активности. Большинство производителей предоставляют возможность просмотра и удаления сохраненных записей», — рекомендовала специалист.

Для дополнительной защиты можно использовать сегментирование домашней сети, выделяя умные устройства в отдельную зону с ограниченным доступом к другим ресурсам. Это можно сделать через настройки современного роутера, где предусмотрена функция гостевой сети или VLAN. Такое разделение работает как надежный барьер: даже если злоумышленникам удастся взломать умную колонку, они не смогут добраться до важных данных — например, до файлов на компьютере или к фотографий на смартфоне. Многие современные маршрутизаторы предлагают упрощенную настройку этой функции буквально в несколько кликов.

«Соблюдение этих рекомендаций значительно снижает риски нарушения приватности при сохранении всех преимуществ современных умных устройств», — резюмировала Максимова.

