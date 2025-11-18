На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Рамблере» рассказали о внедрении ИИ в медиа и кибербезопасность

На конференции TECH WEEK обсудили перспективы развития отечественных технологий
Пресс-служба Rambler&Co

Портал «Рамблер» стал одним из первых медиаресурсов, который начал и продолжает активное внедрение искусственного интеллекта в производственные процессы и пользовательские сценарии. Об этом на конференции TECH WEEK 2025 рассказала исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова.

Мероприятие проходило 17 и 18 ноября в кластере «Ломоносов». Иванова приняла участие в сессии «Анализ международного рынка искусственного интеллекта: где Россия?», где обсудила текущие вызовы и перспективы развития отечественных технологий. Участники рассмотрели перспективы создания полноценного ИИ без западных решений и оценили готовность отечественных облачных платформ к международной конкуренции.

«Мы смотрим и изучаем конкурентов, но предпочтения отдаем только российским технологиям. Для медиа сегодня интеграция ИИ – это вопрос выживания при высоких ожиданиях пользователя от информационных ресурсов. Успех развития наших технологий – это шаг к суверенитету, при этом стоит отметить, что для медиаиндустрии критично важна поддержка государства и демонополизация рынка, чтобы российские игроки могли в равных условиях развиваться в конкурентной борьбе», — сказала она.

Директор по кибербезопасности Rambler&Co Евгений Руденко также принял участие в дискуссии на тему «Глобальная аналитика: состояние рынка ИБ в России и в мире». Эксперты обсудили будущее кибербезопасности, ключевые технологии и возможные изменения в отношении к конфиденциальности данных.

«Новые инструменты, с одной стороны, повышают производительность, а с другой – создают еще один уровень абстракции, снижая понимание происходящего «под капотом» и увеличивая общую сложность системы», — отметил Руденко.

По его словам, в этой области можно выделить два основных тренда.

«Первый – рост требований к квалификации, поскольку необходимо осознанно использовать новое, не теряя целостного взгляда. Второй – усиление госрегулирования, «охлаждение» среды и появление новых правил цифровизации. Бизнесу в этих условиях придется нести дополнительные затраты, чтобы соответствовать новым требованиям», — уточнил он.

