Эксперт оценил важность освобождения Нечаевки в Днепропетровской области

Вооруженные силы России взятием населенного пункта Нечаевка в Днепропетровской области пресекли один из каналов поставки снабжения для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гуляйполе. Об этом ТАСС рассказал депутат заксобрания Запорожской области Максим Зубарев.

По его мнению, после перекрытия главной трассы, у украинских военных остается только одна дорога для поставки продовольствия.

«Поэтому физическое перерезание трассы оставляет им только одну дорогу, которая идет южнее. Но там расстояние до линии фронта в районе 5 километров, соответственно, если снабжение будет вестись через эту ветку, то 90% его будет уничтожено», — говорил эксперт.

Зубарев отметил, что в данном случае у украинских военных есть только два выхода — срочно выйти из Гуляйполя в сторону Орехова или же оказаться в оперативном окружении российских войск.

18 ноября ВС России взяли под контроль село Нечаевка Днепропетровской области. По данным Минобороны, российские войска нанесли поражение двум механизированным и двум штурмовым бригадам, а также трем штурмовым полкам украинской армии. Кроме того, российская армия ударила по позициям двух бригад территориальной обороны. По информации ведомства, военные ВСУ дислоцировались в районах населенных пунктов Гуляйполе и Воздвижевка Запорожской области, а также Коломийцы и Герасимовка Днепропетровской области.

Ранее российские военные за сутки взяли под контроль три населенных пункта.