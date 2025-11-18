На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Курской области полицейские пострадали при наезде на взрывчатку

Под Суджей двое полицейских получили ранения при наезде на взрывное устройство
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Два сотрудника полиции 17 ноября пострадали в результате наезда их служебного автомобиля на взрывное устройство в Суджанском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, инцидент произошел на трассе Дьяконово — Суджа. Взрывчатка, на которую наехали правоохранители, сдетонировала. В результате случившегося они получили травмы легкой степени тяжести, заявил чиновник.

Также он рассказал, что во вторник полицейские обратились в Курскую областную больницу. Врачи оказали им всю необходимую помощь.

До этого заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра Богдан Миронов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали в Курской области кумулятивные мины немецкого производства с магнитными датчиками для уничтожения техники. По его словам, эти взрывы не устройства разбрасывались над позициями российских войск при помощи снарядов НАТО калибра 155 миллиметров.

Ранее журналист подорвался на мине во время работы в Курской области.

