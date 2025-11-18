На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ хотят проверять продавцов квартир у психиатров

РИА Новости: в РФ хотят унифицировать психиатрическую проверку продавцов квартир
Depositphotos

Продавцов квартир в России хотят направлять на психолого-психиатрическое освидетельствование перед заключением сделки по купле-продаже жилья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гильдию риэлторов Москвы.

Отмечается, что унифицированная процедура поможет заранее понять, что собственники жилья находятся под влиянием мошенников.

«Совершение сделки с таким продавцом в настоящее время практически во всех случаях приводит к признанию сделки недействительной», — пояснили в Гильдии.

Риэлторы рекомендуют непосредственно перед сделкой отправлять продавца к двум специалистам — психологу и психиатру. Экспертизу следует проводить в день сделки, а Минздраву РФ следует разработать унифицированные критерии такого освидетельствования.

18 ноября вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов рассказал, что в России на рынке вторичной недвижимости наблюдается тревожная тенденция, связанная с оспариванием сделок купли-продажи бывшими собственниками. Эта ситуация требует срочного вмешательства законодателей и Верховного суда, добавил юрист.

По словам эксперта, суть схемы заключается в том, что продавец, часто из числа социально уязвимых категорий граждан, таких как пожилые люди, после получения денежных средств обращается в суд с требованием признать сделку недействительной. Основанием для иска служит утверждение о том, что сделка была совершена под влиянием обмана или заблуждения, спровоцированного некими третьими лицами — мошенниками.

Ранее москвичка с расстройством личности продала семье квартиру и отказалась съезжать.

