Москвичка с расстройством личности продала семье квартиру и отказалась съезжать

Pexels

Семья из Москвы осталась без жилья после сделки о продаже квартиры, которую они заключили с пожилой хозяйкой. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, родители решили купить дочери квартиру стоимостью 15 миллионов рублей, для этого они взяли ипотеку.

Хозяйкой оказалась пожилая женщина, которая во время осмотра произвела приятное впечатление. Она рассказала, что хочет уехать к сыну в другую страну. В банке владелица также общалась с семьей непринужденно и каких-либо причин для беспокойства не давала. Несмотря на оформленную сделку, женщина на переехала.

«Когда супруги пришли разобраться, в чем же проблема, пенсионерка их не впустила и заявила по домофону – она ничего не продавала», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что хозяйка стала жертвой мошенников. Она подала иск о расторжении следки. Во время экспертизы выяснилось, что женщина не отдавала отчет действиям из-за «органического расстройства личности и в связи с сосудистым заболеванием мозга».

В результате жилье вернули пенсионерке. У семьи осталась ипотека на 18 лет.

Ранее в Петербурге мошенники оставили пенсионерку без квартиры за восемь млн рублей.

