Российский пенсионер три месяца общался с мошенниками и отдал им более 7 миллионов рублей

Пензенский пенсионер за три месяца передал мошенникам более 7 млн рублей
Shutterstock

В Пензенской области пенсионер три месяца общался с мошенниками и передал им все сбережения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Жертвой аферистов стал мужчина 1958 года рождения. Он обратился в отделение полиции «Лунинский» и рассказал, что несколько месяцев назад с ним связался неизвестный. Он представился сотрудником «Росинфомониторинга» и убедил пожилого мужчину, что от его имени оформлена доверенность на другое лицо, которое может распоряжаться его финансами.

«Чтобы избежать потери сбережений, гражданину было необходимо перечислить деньги на указанные реквизиты. В августе мужчина приехал в Пензу, где обналичил 3 миллиона рублей и с помощью терминала перевел мошенникам. После этого он продолжал общение со злоумышленниками на протяжении двух месяцев, в течение которых перевел им различными способами еще более 4 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Общий ущерб составил более семи миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» УК РФ.

Ранее стало известно, что в Сочи учительница три недели общалась с мошенниками и отдала им 3,5 млн рублей.

