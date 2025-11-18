На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Молодая учительница три недели общалась с аферистами и отдала им более 3,5 млн рублей

В Сочи учительница три недели общалась с мошенниками и отдала им 3,5 млн рублей
true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Сочи 26-летняя учительница попалась на уловку мошенников. Женщина отдала им все свои сбережения, а также деньги, которые взяла в кредит и в долг у знакомых. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Краснодарского края.

В ведомстве уточнили, что жертвой аферистов стала учительница. Все началось со звонка псевдоналогового инспектора, которые запросил код из СМС для подтверждения электронной записи. Педагог поняла, что разговаривает с мошенником, о чем сообщила ему, но собеседник сумел убедить ее в обратном. После этого злоумышленники убедили перейти ее по ссылки, а затем запугивали тем, что на ее имя оформлены кредиты на нужды террористов. В результате сочинка согласилась на сотрудничество с аферистами, которые представлялись сотрудниками ФСБ и ЦБ.

По давлением она перевела мошенникам не только свои сбережения, но и деньги, которые заняла у родственников и знакомых, а также взяла в кредит. В общей сложности ущерб составил 3,5 млн рублей.

Ранее юрист предупредил, что мошенники стали чаще обманывать россиян романтическими схемами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами