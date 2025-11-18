Молодая учительница три недели общалась с аферистами и отдала им более 3,5 млн рублей

В Сочи 26-летняя учительница попалась на уловку мошенников. Женщина отдала им все свои сбережения, а также деньги, которые взяла в кредит и в долг у знакомых. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Краснодарского края.

В ведомстве уточнили, что жертвой аферистов стала учительница. Все началось со звонка псевдоналогового инспектора, которые запросил код из СМС для подтверждения электронной записи. Педагог поняла, что разговаривает с мошенником, о чем сообщила ему, но собеседник сумел убедить ее в обратном. После этого злоумышленники убедили перейти ее по ссылки, а затем запугивали тем, что на ее имя оформлены кредиты на нужды террористов. В результате сочинка согласилась на сотрудничество с аферистами, которые представлялись сотрудниками ФСБ и ЦБ.

По давлением она перевела мошенникам не только свои сбережения, но и деньги, которые заняла у родственников и знакомых, а также взяла в кредит. В общей сложности ущерб составил 3,5 млн рублей.

Ранее юрист предупредил, что мошенники стали чаще обманывать россиян романтическими схемами.