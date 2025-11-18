«Заведующая сама бьет детей»: подростку оторвали палец в российском детском доме

В детском доме на Урале царит дедовщина, которую поощряют взрослые. Одному из детей оторвали палец. Об этом двоюродная сестра пострадавшего рассказала изданию Е1.RU

По словам Юлии, инцидент произошел 15 октября. Ее 14-летний брат Никита попал в больницу с травматической ампутацией части пальца. Он рассказал врачам, что по неосторожности сам прижал палец дверью, но сестре рассказал, что ему специально зажали руку, чтобы поиздеваться. Также его заставили врать о причине травмы, угрожая отправкой в психиатрическую больницу.

Девушка говорит, что такие порядки в детдоме установила заведующая Ольга Валентиновна. Она разрешала старшим избивать младших за непослушание или маленькие провинности.

«Заведующая Ольга Валентиновна сама бьет детей. Воспитанием никто не занимается, проще держать младших в страхе с помощью старших. <...> Вместо того чтобы привлечь психолога, объяснить, переключить детей на нормальные детские игры и спорт, их бьют», — утверждает Юлия.

Два года назад один из воспитанников детдома пожаловался на изнасилование, однако, как уточняет девушка, виновных тогда не нашли и дело закрыли. Юлия обратилась в городскую прокуратуру с жалобой на учреждение.

