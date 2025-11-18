Специалисты восстановили электроснабжение в ряде городов Ростовской области после аварии

Донэнерго: электроснабжение в Ростове-на-Дону, Сальске и Зернограде восстановили

Специалисты восстановили электроснабжение в части Ростова-на-Дону, Сальска и Зернограда, а также двух сел Ростовской области после срабатывания противоаварийной автоматики. Об этом сообщил региональный оператор по передаче электроэнергии «Донэнерго».

Местные издания писали, что центр Ростова-на-Дону частично остался без света, в домах не работают лифты, а на улицах — светофоры. В «Донэнерго» отключение объяснили срабатыванием противоаварийной автоматики в основной высоковольтной региональной электрической сети.

«Подача электроэнергии, приостановленная в результате срабатывания противоаварийной автоматики, возобновлена», — говорится в сообщении.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что полное восстановление электроснабжения Запорожской области ожидается к концу недели, ситуация после атак Вооруженных сил Украины сложная.

На момент публикации сообщалось, что электроснабжения лишены 41 843 абонента в Михайловском, Васильевском и Токмакском муниципальных округах, а также в части Каменско-Днепровского муниципального округа. Социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, водоснабжение и работа критической инфраструктуры обеспечены.

