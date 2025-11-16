На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Запорожье рассказали о ситуации со связью в частично обесточенной области

Узлы связи в обесточенной Запорожской области сохраняют работоспособность
true
true
true
close
Iren Key/Shutterstock/FOTODOM

Ключевые узлы связи в частично обесточенной Запорожской области продолжают работать в штатном режиме, несмотря на массовые атаки украинских беспилотников на энергоинфраструктуру. Об этом сообщил министр цифрового развития региона Григорий Прохватилов в Telegram.

По данным министра, часть базовых станций на севере области уже более четырех часов работает на аккумуляторных батареях. При этом голосовая связь и СМС-сообщения остаются приоритетными услугами для операторов.

«Операторы подтвердили, что базовые станции в муниципалитетах на севере области уже более четырех часов отработали на питании от аккумуляторных батарей. При этом узловые объекты связи работают штатно», — отметил Прохватилов.

14 ноября на Запорожской АЭС произошло отключение одной из двух линий электропередачи, носящей название «Днепровская», в связи со срабатыванием системы автоматической защиты.

Собственные потребности ЗАЭС в электроэнергии в данный момент удовлетворяются за счет линии «Ферросплавная-1». Персонал станции ведет постоянный мониторинг ситуации. Нарушений границ и условий безопасной эксплуатации не выявлено, а радиационный фон остается в пределах нормы.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал об уникальности ситуации на ЗАЭС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами