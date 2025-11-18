В РПЦ работают над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

Русская православная церковь (РПЦ) работает над вопросом запрета пропаганды субкультуры квадроберов. Об этом РБК заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«В настоящее время ведется работа по следующим вопросам: запрет рекламы оккультно-магических услуг и запрет на распространение информации, пропагандирующей отказ от биологической видовой принадлежности человека», — сказал иерей.

Лукьянов пояснил, что речь идет, в том числе, о квадроберах. При этом, по его словам, потенциальный предмет регулирования шире.

В июне детский психолог Наталья Наумова сообщила, что мода на квадроберство среди детей прошла, поскольку движение больше не является трендом. По словам специалиста, несовершеннолетним очень важно следовать моде, поэтому это увлечение было недолговечным.

Ранее в Госдуме удивились теленку и квадроберу в проекте нового паспорта РФ.