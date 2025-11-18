Две фракции в Госдуме поддержали закон о запрете вейпов

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» в сентябре разработали закон о запрете продажи вейпов в России, позже президент Владимир Путин поддержал идею. Глава партии Сергей Миронов в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что кроме президента, закон поддержали лидеры двух думских фракций.

«В середине сентября 2025 года я направлял письмо в адрес руководителей других думских фракций с предложением поддержать введение административной ответственности за розничную и оптовую продажу вейпов. Принятие такого решения автоматически влечет за собой введение полного запрета продажи вейпов в России. На сегодняшний день мы получили два ответа от представителей руководства парламентских фракций. Они высказали свою позицию относительно нашей инициативы – замечания и предложения. Ждем ответов от руководителей других фракций», — заявил он.

Депутат рассказал, что в «Справедливой России» поддержат и другие проекты по запрету вейпов.

«Актуальность законопроекта вызвана ростом популярности электронных систем доставки никотина, в том числе среди детей. Проблема зависимости, связанной с курением вейпов, обостряется тем, что они не издают запаха и не предполагают горения. Из-за этого курильщики могут использовать эти устройства где угодно. Они перестают работать лишь в тех случаях, когда разряжаются или когда в них заканчивается никотиновая жидкость. Это означает, что курить эти приспособления можно беспрерывно. Это оказывает колоссальный вред здоровью из-за больших объемов потребления никотина. Отмечу, что в случае внесения в Госдуму схожей инициативы от имени других фракций, «Справедливая Россия» ее поддержит. Для нас принципиально важно решение проблемы, а не погоня за авторством данного законопроекта», — сказал парламентарий.

До этого президент России Владимир Путин поддержал идею полного запрета вейпов в России. В августе губернатор Нижегородской области предлагал Путину провести в пилотном режиме запрет на продажу электронных сигарет на территории региона. В сентябре стало известно, что соответствующий закон разработали в Госдуме для запрета на федеральном уровне.

