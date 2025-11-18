На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, какое средство для волос нельзя использовать зимой

Врач Кохас: в холод нельзя пользоваться лаком для волос
Freepik

Зимой многие пытаются спасти прическу при помощи стайлинговых средств, однако делать этого не стоит. Такой совет в беседе с «Радио 1» дала врач-трихолог, основатель Евразийской Трихологической Ассоциации Ольга Кохас.

«Я бы рекомендовала лишний раз не использовать лак для волос, потому что мороз сам у волос забирает влагу. Они становятся более сухими, ломкими. Нарушается общая структура волосяного покрова», — сказала специалист.

Вместо этого она порекомендовала следить за микроклиматом в помещении. В зимнее время, по ее словам, чаще требуется увлажнение.

Кроме того, не стоит бесконтрольно употреблять антибиотики и противовирусные препараты, поскольку они оказывают негативное влияние на состояние волос, заключила Кохас.

Врач-дерматовенеролог, косметолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Анна Убилава до этого предупреждала, что хождение зимой без шапки чревато ломкостью и выпадением волос. Она пояснила, что из-за низких температур происходит сужение сосудов кожи головы. Фолликулы недополучают кислород и жизненно важные питательные вещества.

Ранее россиян предупредили о влиянии стресса на рост волос.

