Жители Франции пожаловались на слабое отопление в домах

Figaro: больше трети французов заявили, что у них дома слишком холодно
true
true
true
close
Depositphotos

Больше трети французских граждан столкнулись с проблемой холода у себя дома. Об этом сообщает Figaro со ссылкой на результаты исследования национального центра по изучению энергетической нестабильности.

В публикации отмечается, что в опросе поучаствовали две тысячи человек. По сравнению с 2024 годом число граждан, обративших внимание на холод, резко возросло до 35% в 2025 году.

В ситуации «энергетической бедности» находится 3,1 млн человек, что составляет 10,1% населения Франции, говорится в публикации. В целом данный показатель не изменился с 2023 года.

По данным центра, доля граждан, сообщивших о проблемах с оплатой счетов за газ или электричество, выросла с 28% в 2024 до 36% в 2025 году. Эти цифры специалисты назвали беспрецедентными.

До этого председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что нормальные цены на горячую воду, тепло и электроэнергию скоро станут привилегией для жителей Евросоюза.

Ранее ученые назвали причину резкого похолодания в Европе и Азии.

