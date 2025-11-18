На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские таможенники пресекли вывоз старинной иконы и киотного креста

В Новосибирске таможенники не дали мужчине вывезти из РФ старинные икону и крест
ФТС России

Сотрудники аэропорта Толмачево пресекли вывоз из России старинной иконы и креста. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы РФ (ФТС).

Пассажира, который собирался вылетать в Стамбул, остановили во время выборочной проверки, когда он следовал по «зеленому» коридору. В его ручной клади сотрудники ФТС нашли предметы, представляющие культурную ценность. Разрешение на их вывоз у мужчины не было.

«Выяснилось, что 38-летний мужчина планировал вывезти литую икону Божьей Матери «Неопалимая Купина» и киотный крест «Распятие Христово». Он пояснил, что предметы предназначались для личного использования», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В отношении нарушителя были составлены административные протоколы по статьям «Недекларирование товаров» и «Несоблюдение запретов и ограничений».

Ранее в Москве таможенники задержали иностранца с драгоценностями на 9,4 млн рублей.

