Жительница Кузбасса не нашла, как обойти металлический забор, и выломала его

В Новокузнецке женщина выломала металлический забор, так как не могла его обойти

В Новокузнецке полиция задержала 29-летнюю местную жительницу за повреждение металлической ограды, которая была у нее на пути. Об этом сообщило в пресс-службе полиции Кузбасса.

Инцидент произошел в Новокузнецком округе. По информации правоохранителей, женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заблудилась, не могла найти дорогу домой, и выломала металлический забор, который препятствовал продолжению пути. Также хулиганка несколько раз ударила ногой припаркованный у забора »Фольксваген Туарег», и повредила вилкой двери автодома, который стоял рядом с иномаркой. После этого нарушительница общественного порядка с места преступления скрылась. Правда в тот же день она вернулась на участок, чтобы забрать оставленные там личные вещи и была задержана сотрудниками полиции.

«Следователю обвиняемая пояснила, что заблудилась и не смогла найти дорогу домой, поэтому ломала забор, разозлившись, что он преграждает ей путь, а машину повредила, надеясь, что появятся хозяева участка и помогут ей», — рассказали в пресс-службе МВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» УК РФ. Сумма причиненного ущерба превысила 80 тысяч рублей.

