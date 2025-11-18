На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жительница Кузбасса не нашла, как обойти металлический забор, и выломала его

В Новокузнецке женщина выломала металлический забор, так как не могла его обойти
true
true
true
close
ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу

В Новокузнецке полиция задержала 29-летнюю местную жительницу за повреждение металлической ограды, которая была у нее на пути. Об этом сообщило в пресс-службе полиции Кузбасса.

Инцидент произошел в Новокузнецком округе. По информации правоохранителей, женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, заблудилась, не могла найти дорогу домой, и выломала металлический забор, который препятствовал продолжению пути. Также хулиганка несколько раз ударила ногой припаркованный у забора »Фольксваген Туарег», и повредила вилкой двери автодома, который стоял рядом с иномаркой. После этого нарушительница общественного порядка с места преступления скрылась. Правда в тот же день она вернулась на участок, чтобы забрать оставленные там личные вещи и была задержана сотрудниками полиции.

«Следователю обвиняемая пояснила, что заблудилась и не смогла найти дорогу домой, поэтому ломала забор, разозлившись, что он преграждает ей путь, а машину повредила, надеясь, что появятся хозяева участка и помогут ей», — рассказали в пресс-службе МВД России.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» УК РФ. Сумма причиненного ущерба превысила 80 тысяч рублей.

Ранее в Подмосковье задержали подростка по подозрению в поджоге служебного автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами