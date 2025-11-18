В Подмосковье мигранты играли в поло тушей козла

В Подмосковье местные жители пожаловались на мигрантов, которые устроили турнир, основанный на жестокой традиции. Об этом сообщает MSK1.

Иностранцы решили провести турнир в Раменском, в деревне Рыболово. По данным портала, сотни мигрантов играли в кок-бору – так называют распространенную в Центральной Азии игру, в которой люди на лошадях должны захватить тушу козла и бросить в «ворота» команды-противника.

Всего, по словам свидетелей, в мероприятии участвовало около 300 человек. На месте иностранцы развернули палатки, места для молитвы и другие важные атрибуты «турнира».

На кадрах с места заметно, как большое количество людей на лошадях сходятся к небольшому бредут по полю. Отмечается, что они действительно играли тушей козла.

Местные жители были удивлены такой жестокостью и обратились в полицию. По словам некоторых москвичей, подобные «игры» проводились и в прошлом году. Они также уведомляли прокуратуру и МВД, но никакой-либо реакции на это не было.

Ранее житель Ленобласти выстрелил в соседскую собаку в отместку за своих куриц.