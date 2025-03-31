Житель Ленобласти выстрелил в соседскую собаку в отместку за своих куриц

В Волхове задержали мужчине, выстрелившего из ружья в соседскую собаку, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Хозяйка собаки обратилась в полицию вечером 30 марта и сообщила, что сосед выстрелил в ее питомца. Тем не менее пес не пострадал, так как стрелок промахнулся.

На место прибыли полицейские, которые задержали подозреваемого и изъяли у него ружье и патроны. 45-летний мужчина объяснил свой поступок тем, что накануне собака якобы залезла в его курятник и съела двух куриц.

Теперь он может лишиться свободы на срок до семи лет. Стрелка уже поместили в изолятор.

Ранее россиянин выстрелил в собаку, случайно забежавшую на его участок, на глазах у ее хозяйки.