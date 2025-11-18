«Парасоциальный» назван словом года

Кембриджский словарь назвал «парасоциальный» словом 2025 года, говорится в блоге словаря.

Этим понятием чаще всего обозначают одностороннюю эмоциональную связь, которую люди ощущают с теми, кого не знают лично. В 2025 году это стало популярным явлением, когда пользователи соцсетей все чаще начали формировать якобы близкие отношения со звездами, знаменитостями, а иногда персонажами книг или с ИИ. При этом звезда может вообще не подозревать о существовании этого человека. В то время как у последнего может возникать настоящее чувство горя, когда с объектом интереса что-то случается. В этом случае для человека не важно, кто это — персонаж книги или звезда сериала.

В сообщении отмечается, что сам термин появился еще в 1956 году благодаря социологам Дональду Хортону и Ричарду Волу, чтобы описать отношения телезрителей к телевизионным ведущим. До недавнего времени слово «паранормальный» использовалось только в научной сфере, но теперь оно стало массовым.

До этого в Кембриджский словарь добавили слова тиктокеров «скибиди», «традвайф», «делулу» и «бролигархия».

Лексикографы отмечают, что эти неологизмы не являются временным трендом, а это значит, что они прочно закрепляются в языке и к ним придется привыкнуть.

Ранее Кембриджский университет обвинили в дискриминации белых сотрудников.