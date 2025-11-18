На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Парасоциальный» назван словом года

Кембриджский словарь назвал словом 2025 года термин «парасоциальный»
true
true
true
close
Shutterstock

Кембриджский словарь назвал «парасоциальный» словом 2025 года, говорится в блоге словаря.

Этим понятием чаще всего обозначают одностороннюю эмоциональную связь, которую люди ощущают с теми, кого не знают лично. В 2025 году это стало популярным явлением, когда пользователи соцсетей все чаще начали формировать якобы близкие отношения со звездами, знаменитостями, а иногда персонажами книг или с ИИ. При этом звезда может вообще не подозревать о существовании этого человека. В то время как у последнего может возникать настоящее чувство горя, когда с объектом интереса что-то случается. В этом случае для человека не важно, кто это — персонаж книги или звезда сериала.

В сообщении отмечается, что сам термин появился еще в 1956 году благодаря социологам Дональду Хортону и Ричарду Волу, чтобы описать отношения телезрителей к телевизионным ведущим. До недавнего времени слово «паранормальный» использовалось только в научной сфере, но теперь оно стало массовым.

До этого в Кембриджский словарь добавили слова тиктокеров «скибиди», «традвайф», «делулу» и «бролигархия».

Лексикографы отмечают, что эти неологизмы не являются временным трендом, а это значит, что они прочно закрепляются в языке и к ним придется привыкнуть.

Ранее Кембриджский университет обвинили в дискриминации белых сотрудников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами