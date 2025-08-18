В Кембриджский словарь добавили «скибиди», «традвайф» и «делулу»

Слова «скибиди», «традвайф», «делулу» и «бролигархия» вошли в обновленную версию Кембриджского словаря, что подтверждает растущее влияние на английский язык поколения TikTok, пишет The Guardian.

Лексикографы отмечают, что эти неологизмы не являются временным трендом. Они прочно закрепляются в языке, а значит, старшим поколениям и тем, кто не пользуется TikTok, придется просто привыкнуть к таким словам.

«Интернет-культура меняет английский язык, и наблюдать за этим эффектом и фиксировать его в словаре очень увлекательно», — рассказал руководитель лексической программы Колин Макинтош в публикации.

Слово «скибиди», часто используемое детьми для усиления высказываний, стало популярным благодаря вирусному анимационному сериалу Skibidi Toilet. Слово может означать «круто» или «плохо».

Феномен «традвайф» (сокращение от traditional wife — «традиционная жена»), появился примерно в 2020 году. Этот термин относится к консервативным блогерам, которые сосредоточены на заботе о муже, детях и доме и активно публикуют об этом контент в соцсетях.

«Делулу» (сокращение от delusional — «бредовый») появилось более 10 лет назад как оскорбление. Ассоциируется с эпохой постправды, где личные убеждения важнее реальности.

«Бролигархия» — сочетание bro (друган) и oligarchy (олигархия), обозначающее небольшую группу богатых и влиятельных мужчин, связанных с технологическим бизнесом и стремящихся к политическому влиянию.

