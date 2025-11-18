На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Свердловской области повысят стоимость трудовых патентов для мигрантов

В Свердловской области патенты для мигрантов подорожают до 9,5 тыс. рублей
Сергей Аверин/РИА Новости

В 2026 году в Свердловской области увеличится ежемесячная стоимость трудовых патентов для иностранных работников. Об этом сообщил ЕАН.

За повышение стоимости патента для мигрантов проголосовали свердловские депутаты. Начиная с 2026-го иностранным гражданам придется платить за работу на Среднем Урале 9,5 тыс. рублей. Сейчас стоимость патента составляет 7,5 тыс. рублей.

По словам исполняющей обязанности директора департамента по труду региона Наталии Бордюговой, после внесения изменений в следующем году в бюджет области поступит примерно 4 млрд рублей.

11 ноября мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о повышении стоимости патентов для мигрантов. В нем говорится, что вносятся изменения в статью закона Москвы об установлении коэффициента, который отражает региональные особенности рынка труда. Так, региональный коэффициент в 2026-м вырастет и составит 2,9323. В результате стоимость ежемесячного патента для иностранных работников увеличится с 8,9 тыс. до 10 тыс. рублей.

Ранее в РФ расширили перечень причин для увольнения мигрантов.

