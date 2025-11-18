На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Сочи задержали мужчину после стрельбы в ТЦ

МВД России: в Сочи задержали за хулиганство устроившего стрельбу в ТЦ «Квартал»
true
true
true
close
Telegram-канал 23 МВД

Сотрудники Росгвардии и патрульной службы в Сочи задержали 34-летнего уроженца иностранного государства, открывшего стрельбу в ТЦ «Квартал». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД в своем Telegram-канале.

По данным МВД, мужчина из хулиганских побуждений сделал один выстрел в воздух из охолощенного пистолета «Retey PM», находясь в торговом центре. Сразу после этого сотрудники центра нажали тревожную кнопку и стрелка скрутили. Орудие преступления было изъято, сам мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

До этого неизвестные открыли стрельбу из автомата по конному клубу в Ленинградской области.

По данным ведомства, неизвестные обстреляли конный клуб со стороны Староприозерского шоссе. Как сообщил работник конного клуба, звуки выстрелов были слышны за забором.

Ранее в Москве три студента пострадали во время случайного выстрела из пистолета в колледже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами