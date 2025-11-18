В Сочи задержали мужчину после стрельбы в ТЦ

МВД России: в Сочи задержали за хулиганство устроившего стрельбу в ТЦ «Квартал»

Сотрудники Росгвардии и патрульной службы в Сочи задержали 34-летнего уроженца иностранного государства, открывшего стрельбу в ТЦ «Квартал». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД в своем Telegram-канале.

По данным МВД, мужчина из хулиганских побуждений сделал один выстрел в воздух из охолощенного пистолета «Retey PM», находясь в торговом центре. Сразу после этого сотрудники центра нажали тревожную кнопку и стрелка скрутили. Орудие преступления было изъято, сам мужчина был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

До этого неизвестные открыли стрельбу из автомата по конному клубу в Ленинградской области.

По данным ведомства, неизвестные обстреляли конный клуб со стороны Староприозерского шоссе. Как сообщил работник конного клуба, звуки выстрелов были слышны за забором.

Ранее в Москве три студента пострадали во время случайного выстрела из пистолета в колледже.