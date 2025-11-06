На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Иркутянка глумилась на видео над гаишником и получила тюремный срок

В Иркутске суд дал реальный срок блогерше, глумившейся над гаишником
Depositphotos

Женщина-блогер, которая искусала полицейского и обматерила сотрудника ДПС в Иркутске, получила тюремный срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.

«Суд приговорил виновную к 2 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сообщили в прокуратуре.

Суд установил, что весной 2025 года женщину остановил инспектор ДПС, чтобы проверить документы. С использованием находящегося при ней сотового телефона она осуществила видеосъемку своего разговора с представителем власти. Позже женщина опубликовала указанную видеозапись и комментарий, содержащий оскорбления в адрес сотрудника ДПС.

Также, летом 2025 в Иркутске блогер укусила полицейского и нанесла ему телесные повреждения.

До этого в Санкт-Петербурге был задержан 13-летний подросток, который попытался поджечь полицейские автомобили.

Правоохранители предотвратили пожар и задержали подростка на месте, сообщили в МВД.

Утверждается, что школьник действовал по указанию незнакомых собеседников в мессенджере.

«Фонтанка» уточняет, что мальчик отправился поджигать полицейские авто после знакомства с девочкой в мессенджере, которое случилось незадолго до инцидента.

«Потом в их виртуальное общение вмешался некий мужчина, который представился сотрудником ФСБ. Собеседник сообщил, что новая подружка подростка — гражданка Украины, а за это ему и его родным грозит уголовная ответственность», — пишет издание.

Ранее в Москве пьяный водитель напал на гаишников.

