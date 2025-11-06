Иркутянка глумилась на видео над гаишником и получила тюремный срок

В Иркутске суд дал реальный срок блогерше, глумившейся над гаишником

Женщина-блогер, которая искусала полицейского и обматерила сотрудника ДПС в Иркутске, получила тюремный срок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Иркутской области.

«Суд приговорил виновную к 2 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сообщили в прокуратуре.

Суд установил, что весной 2025 года женщину остановил инспектор ДПС, чтобы проверить документы. С использованием находящегося при ней сотового телефона она осуществила видеосъемку своего разговора с представителем власти. Позже женщина опубликовала указанную видеозапись и комментарий, содержащий оскорбления в адрес сотрудника ДПС.

Также, летом 2025 в Иркутске блогер укусила полицейского и нанесла ему телесные повреждения.

