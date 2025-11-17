Диетолог рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день

Диетолог Кованова: в день можно съедать не более четырех средних мандаринов

Без вреда для здоровья можно съедать не более четырех мандаринов среднего размера в день. Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

Эксперт добавила, что ежедневно можно также съедать до шести маленьких мандаринов.

«Нужно учитывать, что есть более сладкие сорта этих цитрусовых, их употребление нужно ограничить в два раза, потому что они содержат большое количество углеводов», — объяснила специалист.

При этом диетолог предупредила, что от людям с непереносимостью фруктозы стоит полностью отказаться от употребления мандаринов. Кроме того, исключить цитрусовые из рациона рекомендуется при сахарном диабете и гастритах повышенной кислотности.

Кованова отметила, что такого правила стоит придерживаться несмотря на то, что в мандарина содержатся витамины А, В, С, Е, холин и ряд микроэлементов.

Диетолог Дженни Чише до этого рассказала, что для сохранения привлекательного внешнего вида мандарины и другие цитрусовые часто обрабатывают химическими веществами, которые при избытке могут быть вредны для здоровья. По ее словам, снизить риски поможет тщательное мытье цитрусовых перед едой, а при использовании их кожуры в кулинарии — дополнительная очистка ее мылом и щеткой.

Ранее россиянам рассказали, сколько апельсинов можно съедать в день.