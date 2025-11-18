На Украине увидели в Telegram угрозу для существования страны

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская призвала заблокировать в стране мессенджер Telegram. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Если мы стратеги, если мы думаем про завтра, Украину, украинский, по-другому не будет. Или будет просто территория, которая называется Украиной, но Украины тут не будет», — заявила она.

В октябре 2024 года Национальный совет по ТВ и радио Украины также призвал полностью заблокировать Telegram. Еще в сентябре 2024 года украинские власти «в целях минимизации угроз» запретили чиновникам и военнослужащим устанавливать Telegram на служебные устройства и пользоваться им. В том числе ограничения коснулись работников сектора безопасности и обороны, а также сотрудников предприятий — операторов критической инфраструктуры.

При этом в совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили, что социальная сеть TikTok является большей угрозой для национальной безопасности Украины, чем Telegram.

Ранее в ФСБ заявили о попытках Киева вовлечь россиян в диверсии через мессенджеры.