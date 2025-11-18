Россиян атаковали мошенники-романтики

В России наблюдается рост случаев романтического мошенничества. Начинаются такие схемы обмана со знакомства в сети, создания эмоционального контакта и построения «отношений», в которых жертва начинает верить, что нашла свою вторую половинку, рассказал RT управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

«Дальше включается продуманная техника давления — сначала мягкая, затем более настойчивая. Мошенник будто подстраивается под собеседника, угадывая мысли и формируя впечатление надежности», — предупредил специалист.

Часто аферисты начинают жаловаться на проблемы, просить финансовой поддержки. Например, могут сообщать, что нужно срочно закрыть кредит, кто-то из близких попал в беду и так далее. После длительного общения и создания видимости близких отношений человек верит в такие истории. Причем детали подобных схем могут различаться, но общая структура везде одинаковая – создание образа близкого человека, длительные доверительные беседы, поддельные фотографии, голосовые сообщения, созданные с применением ИИ, а затем – выманивание денег, объяснил Русяев.

Иногда аферисты не вступают в такие игры, ограничиваясь, к примеру, звонком от лица курьера, который якобы привез подарок от поклонника. В этом случае все стандартно – жертву просят назвать код из СМС, который позволяет им взломать доступ в личный кабинет пользователя и украсть все его средства.

«Есть и другая разновидность: псевдовстречи, организованные в ресторанах или клубах, где приглашённый человек оказывается перед счетом, который значительно выше обычного. Такие истории сложно назвать классическим романтическим мошенничеством, но в их основе всё равно лежит манипуляция ожиданиями», — отметил юрист.

Он посоветовал россиянам всегда сохранять подобные переписки, следы контактов, делать скриншоты переводов. Важно, чтобы все эти данные сохранились – в будущем они могут помочь восстановить хронологию преступления, привлечь нарушителей к ответственности и предупредить других людей об угрозе.

До этого завлабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев сообщал, что в России отмечается взрывной рост «романтического скама» — пользователям массово пишут чат-боты от лица мнимых собеседников, которые месяцами выстраивают с ними дружелюбные отношения. Такие любовные переписки с ИИ-ботами заканчиваются обманом и выманиванием денег у жертвы, а под удар одновременно попадают десятки тысяч людей, предупредил он.

