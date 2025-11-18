На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали главные правила наследования квартиры

Юрист Дубинин: в вопросе наследования главную роль играет составленное завещание
Sutthiphong Chandaeng/Shutterstock/FOTODOM

В вопросе наследования главную роль играют закон и наличие завещания, считающегося первоочередным. Об этом Life.ru рассказал управляющий партнер консалтинговой компании «Дубинин & партнеры», член Ассоциации юристов России Олег Дубинин.

Специалист рассказал, что круг наследников первой очереди, в который входят дети, супруг и родители наследодателя, определяется статьей 1142 Гражданского кодекса РФ. При этом, как отметил Дубинин, в данном случае характер отношений между наследодателем и наследниками не играет роли.

Эксперт объяснил, что закон также не разделает наследников с морально-нравственной точки зрения.

«Есть понятие «недостойный наследник», в соответствии со ст. 1117 ГК РФ, который своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства», — рассказал он.

По словам юриста, единственным способом изменения установленного порядка наследования является завещание согласно статье 1118 ГК РФ. При этом, если наследодатель хочет передать все свое имущество супругу вместо детей от предыдущего брака, ему необходимо надлежащим образом оформить завещание.

Дубинин добавил, что приоритетом считается именно составленное завещание, а не наследники по закону. Имущество получают те, кто указан в документе.

Ранее стало известно, что наследникам начнут сообщать о наличии долгов у умерших.

