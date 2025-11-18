Житель Петрозаводска попросился в колонию, встретившись с родными

Петрозаводчанин попросил заменить принудительные работы на лишение свободы после встречи с семьей. Об этом пишет карельское издание «Фактор».

Проживающий в Петрозаводске 39-летний уроженец Азербайджана Афлан в первый раз предстал перед российским судом еще в 2019 году. Тогда за вождение в нетрезвом виде он получил 200 часов принудительных работ и был лишен прав почти на три года.

В 2024 году его привлекли к уголовной ответственности за вымогательство и поджог. В качестве наказания он получил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком. Спустя пару месяцев мужчина снова поймали пьяным за рулем и назначили ему полтора года принудительных работ с лишением прав.

Афлан почти год отбывал наказание в исправительном центре, но недавно вернулся туда в пьяном виде после свидания с семьей. Из-за этого нарушения администрация центра попросила суд заменить оставшиеся 4 месяца принудительных работ на реальное лишение свободы.

Несмотря на попытки адвоката защитить его, сам Афлан попросился в колонию. 11 ноября суд удовлетворил просьбу осужденного. Мужчину немедленно взяли под стражу и отправили в колонию-поселение.

