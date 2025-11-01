Постоянный насморк назвали признаком проблем с гормонами

Заложенность носа, которая не проходит неделями, часто принимают за аллергию или хронический ринит. Однако в ряде случаев причина — не в слизистой, а в гормонах, рассказала «Газете.Ru» терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.

«При гипотиреозе, то есть при снижении функции щитовидной железы, в тканях скапливается жидкость, и слизистая носа отекает. Замедленный обмен веществ вызывает задержку жидкости не только в носу, но и в других частях тела: лице, веках, пальцах. Пациенты часто ощущают постоянную заложенность, хотя выделений нет», — рассказала она.

Такие проявления нередко принимают за аллергию и начинают лечение антигистаминными препаратами или спреями, но результата нет. Гормональный отек не зависит от сезона и не проходит после смены климата или очистки воздуха. Пациенты нередко жалуются, что дышат только через рот и чувствуют себя как при простуде, хотя насморка нет.

«Помимо заложенности, при гипотиреозе наблюдаются характерные проявления: сухость кожи, холодные руки и ноги, ломкие ногти, прибавка веса, сонливость, охриплость голоса и выпадение волос. У женщин возможны нарушения цикла. У пожилых людей постоянная заложенность носа иногда становится единственным заметным признаком гормонального сбоя. Эти симптомы часто не связывают между собой, из-за чего гипотиреоз остается незамеченным. Многие годами используют капли, вызывая медикаментозный ринит и усиливая отек», — отметила врач.

Чтобы определить причину, достаточно сдать два анализа: ТТГ (тиреотропный гормон) и свободный Т4 (тироксин — основной гормон щитовидной железы, регулирующий обмен веществ). Эти показатели отражают активность щитовидной железы. Перед сдачей важно предупредить врача о приеме биотина — он может временно искажать результаты. Иногда назначают УЗИ для оценки структуры железы.

«После подбора дозы тироксина гормональный фон постепенно нормализуется, и отек слизистой проходит без использования сосудосуживающих препаратов. Дыхание восстанавливается, а ощущение хронической заложенности исчезает. Самолечение неэффективно: капли дают временное облегчение, но не устраняют причину. При длительном применении сосудосуживающие средства могут повышать давление и вызывать спазм сосудов, особенно у пожилых людей. Если заложенность не проходит в течение трех-четырех недель, а антигистамины и спреи не помогают, нужно обратиться к врачу и проверить щитовидную железу. Коррекция уровня гормонов позволяет устранить симптомы и избежать осложнений», — резюмировала врач.

