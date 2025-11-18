Группа людей похитила женщину и заставила сделать тысячу приседаний, она не выжила

В Камбодже похитители заставили женщину присесть тысячу раз, она не выжила

В Камбодже нашли гражданку Таиланда, которую похитили и истязали. Об этом сообщает The Chosun Daily.

По данным издания, 26-летнюю женщину схватили с мужем во время поездки в Пойпет, после чего привезли в свою организацию и требовали обманывать людей по телефону.

В день женщина должна была получать от жертв аферистов минимум 100 тысяч бат (более 250 тысяч рублей). В день, когда пленница не выполнила условия, ее заставили сделать тысячу приседаний.

Во время выполнения упражнения она потеряла сознание. Преступники угрожали, что будут бить ее током, но после этого женщина не очнулась. В сознание она так и не пришла, и, чтобы замести следы, ее решили сжечь, но сделать это не дали представители благотворительного фонда и власти, которые узнали о произошедшем.

Муж пострадавшей до сих пор числится пропавшим без вести. По данным фонда, вмешавшегося в ситуацию, в Пойпете вместе с парой мошенники похитили еще более 100 тайцев.

