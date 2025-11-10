Родители продали дочь жениху за €5000 и пять бутылок виски и не лишились свободы

В Испании школьницу продали жениху за пять тысяч евро и пять бутылок виски

Пара из Испании отдала свою дочь в другую семью за €5000 и пять бутылок виски. Об этом сообщает El Caso.

О произошедшем стало известно не сразу. Сотрудники правоохранительных органов задержали девушку-попрошайку без документов на одной из улиц около супермаркета.

Выяснилось, что родители продали собственную 14-летнюю дочь 21-летнему жениху. Семья молодого человека заставляла несовершеннолетнюю просить милостыню и не пускала подростка в школу.

В результате полицейские арестовали родителей пары и самого мужа. В беседе с правоохранителями девушка утверждала, что не считает себя пострадавшей и якобы хотела этого брака. Более того, она сама просила родителей пойти на эту сделку. Таким образом, пострадавшая нормализовала насилие.

В результате всех задержанных отпустили спустя месяц. Несовершеннолетнюю вернули родителям, семье ее мужа запретили контактировать с ней.

Ранее в Новосибирске восемь человек похитили участника СВО и требовали у него выплаты.