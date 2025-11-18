В Киеве приспустили главный флаг Украины

Главный флаг Украины, установленный в Киеве около монумента «Родина-мать», приспустили из-за сильного ветра. Об этом сообщило агентство РБК-Украина в Telegram-канале.

По словам синоптиков, в Киеве ожидаются порывы ветра 15–20 м/с. В городе выпустили предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности. Флаг решили приспустить для сохранения полотнища от повреждений. Он останется в таком положении до конца дня.

Высота флагштока на Печерских холмах составляет почти 90 метров, его вес — 32 тонны, а размер полотнища — 16 на 24 метра.

Предыдущий раз флаг Украины приспускали 30 октября по аналогичным причинам.

27 октября посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что в польском Перемышле неизвестные сорвали украинский флаг со здания консульства. По его словам, очередная волна антиукраинской ненависти в соцсетях снова приводит к публичному осквернению флага Украины в Польше. Дипломат попросил разобраться с данной ситуацией и найти злоумышленников.

Ранее на Украине обиделись на снятие флага страны со здания парламента Чехии.